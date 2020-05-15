AA

Malta'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcilik binasının, Çin tarafından casusluk faaliyetlerinde kullanılan teknik araçları barındırdığı ileri sürüldü.

Malta basınında da geniş yankı uyandıran Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Belçika gizli servisi, yıllardır AB Daimi Temsilcilik Binası'nın Çinliler tarafından AB kurumlarına yönelik casusluk yapmak için kurduğu teknik bazı araçları barındırmasından endişeleniyor.

Haberde, söz konusu endişenin 2007'de hizmete giren binada daha önce yapılan yenileme çalışmalarına dayandığı belirtildi.

Yenileme sırasında, daimi temsilciliğe 300 bin dolarlık bir iş birliği anlaşması kapsamında, ahşap mobilya ve ofis eşyalarının Çin'den Brüksel'e getirildiği ifade edildi.

Bu konudaki ilk uyarının, İngiliz gizli servisince, Çin gizli servisinin Malta Daimi Temsilciliği’nin yenilenmesine sızdığını bildirmesiyle verildiği belirtildi.

Fransız gazetesinin haberinde, Belçikalı yetkililerin, Çinlilerin casusluk yaptığı şüphesine dair ilk bilgileri, 2010 civarında aldığı kaydedildi.

Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta’nın ulaştığı kaynaklar ise Çinlilerden alınan ahşap mobilyaların iyi şekilde tarandığını belirtti. Aynı kaynaklar, mobilyalarla birlikte gelen televizyonların ise önlem olarak kurulmadığını da aktardı.

Malta'nın eski AB Daimi Temsilcisi Richard Cachia Caruana da, Times of Malta’ya yaptığı açıklamada, temsilcilik binasının, yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde donatıldığını, Le Monde’un haberinin doğru olmadığını savundu.

Bu arada, Malta Today isimli haber sitesinde de Le Monde'un haberinin, Malta'nın, AB'nin Libya'da silah ambargosunu denetlemek için tesis ettiği Irini operasyonundan çekilme kararı sonrasında geldiğine dikkat çekildi.