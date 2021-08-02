Pekin'e ulaşım kısmen durduruldu

South China Morning Post'un haberine göre, Covid-19 salgının Delta varyantının Pekin'de yayılımını durdurmak amacıyla şehre giden bazı uçuşlar ile tren ve otobüs seferleri durduruldu.
Çin'in Doğu Jiangsu eyaletindeki Nanjing şehrinde daha bulaşıcı olan Covid-19 Delta varyantının ilk kez bildirilmesinin ardından 27 şehirde 350'den fazla kişiye virüs bulaştı.
Başkentteki Komünist Parti toplantısında konuşan Parti Sekreteri Cai Qi, en hızlı ve katı önlemler, en kararlı eylemlerle "ne pahasına olursa olsun" başkentin korunması gerektiğini ifade etti.
Pekin'den şu ana kadar 4 vaka bildirilirken, çevre bölgelerden gelebilecek yeni vakalara karşı tedbir amacıyla şehir yetkilileri, riskli bölgelerden başkente gelen kişilerin girişlerine yönelik önlemleri artırmayı kabul etti.
Önlemler kapsamında, Covid-19 Delta varyantı tespit edilen şehirlerdeki herkesin başkent Pekin'e girişleri yasaklandı ve bu bölgelerden yapılan uçuk, tren ve şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu.
Rezervasyon sitelerinde, virüsün yayılım gösterdiği Nanjing ve Zhangjiajie bölgeleri için tren biletlerinin bulunmadığı görüldü.
Devlet kurumları ve devlete ait işletmelerin çalışanlarının virüs görülen şehirlere seyahat etmeleri ve kurumların söz konusu bölgelere seyahat düzenlemeleri yasaklandı.
Bu şehirlerden birinde bulunan Pekin sakinleri, 14 günlük karantina ve negatif sonuç almadan şehre geri dönemeyecek.
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