İHA

Bugün Çin uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları’nın ardından İstanbul’a uçan Çin'in 2 havayolu da seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Çin'in havayollarından China Southern Airlines Mart sonuna kadar Pekin- İstanbul seferlerini durdurdu. Bir diğer Çin'in havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek.