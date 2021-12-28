Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği

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Çin ile Elon Musk arasında Starlink gerilimi yaşanıyor.

Çin, Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'ne (UBAKK) sunduğu raporda Temmuz ve Ekim aylarında SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için, 'çarpışma kontrol önlemleri' uygulamak durumunda kaldığını açıkladı.

CNBC'de yer alan habere göre, Çin sunduğu rapora ilişkin olarak "Pekin, BM Genel Sekreteri'nden, bahsedilen durumu Dış Uzay Antlaşması'na taraf olan devletlere dağıtmasını talep ediyor" dedi.

SpaceX şu ana kadar 1900 uydu uzaya gönderdi ve daha fazlasını göndermeyi planlıyor. Konuya ilişkin SpaceX'ten ise henüz bir açıklama yapılmadı.