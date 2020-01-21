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İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF),3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla başladı.

'BİRÇOK ÇİN TARİFESİ İKİNCİ FAZA KADAR UYGULANACAK'

Forumun açılışında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ikinci aşama anlaşma için görüşmelerin kısa bir süre sonra başlayacağını söyledi. Çin ile ilişkilerin öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunun altını çizen Trump, "İkinci aşama ticaret anlaşması için görüşmeler kısa bir süre sonra başlayacak." dedi. Trump ikinci aşama anlaşma ile Çin'e uygulanan birçok tarifenin yürürlükten kaldırılacağını belirtti. Trump, "Son ticaret anlaşması yeni bir modeli temsil ediyor." diye konuştu.

'FED'İN ÇOK YAVAŞ FAİZ İNDİRİMİNE RAĞMEN BU RAKAMLARA ULAŞTIK'

ABD Merkez Bankası'na (Fed) eleştirilerine devam eden Trump, Fed'in çok yavaş faiz indirimine rağmen bu rakamlara ulaştık." dedi. Diğer ülkelere ABD'yi örnek almalarını öneren Trump, " Diğer ülkelere bürokrasiyi azaltmayı, ABD örneğini izlemeyi öneririm" dedi.

'LİBYA'YA PETROL ÜRETİMİNE BAŞLAYIN ÇAĞRISI YAPTIK'

Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada ABD'nin Libya'ya petrol üretiminin hemen yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu da belirtti.