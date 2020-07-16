Reuters

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğindeki derin gerilemenin ardından ikinci çeyrekte büyümeye dönse de iç tüketim ve yatırım zayıf kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu ekonominin ikinci çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.2 büyüdüğünü açıklarken bu büyüme Reuters anketine katılan analistlerin yüzde 2.5 olan tahmininin üzerinde gerçekleşti. Tecrit önlemlerinin sonlanması ve politika yapıcıların salgının olumsuz etkileriyle mücadelede canlandırma çalışmalarını artırması ikinci çeyrek büyümesini destekledi. Birinci çeyrekteki yüzde 6.8'lik sert gerilemenin ardından ikinci çeyrekte gerçekleşen iyileşme Çin için büyüme verisinin kaydedilmeye başlandığı 1992'den beri hala en zayıf büyüme verisini oluşturuyor.

Artan borç riskine dair endişelere rağmen yetkililerin ekonomide canlanma için politika desteğini ikinci çeyrekte de sürdürmesi bekleniyor.