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Sürgündeki Tibet hükümetinin lideri Lobsang Sangay, 60 yıldan uzun bir sürenin ardından Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Tibetli lider oldu.

Tibet hükümeti lideri Lobsang Sangay yaptığı basın açıklamasında, cuma günü yetkililerle görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet edildiğini söyledi.

Merkezi Tibet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Bu benzeri görülmemiş toplantı, belki de ABD yetkilileriyle yapılan bu toplantı Merkezi Tibet Yönetimi i çin iyimser bir ton oluşturacak ve önümüzdeki yıllarda daha resmi hale gelecektir" dedi.

Bu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilimi artıracak bir adım olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Temmuz ayında Pekin'i Tibet'in insan haklarını ihlal etmekle suçlamış ve Washington'un bölge için "anlamlı özerkliği" desteklediğini söylemişti.

Pekin yetkilileri ise ABD'yi, Tibet'i Çin'de bölünmeyi teşvik etmek için kullanmakla suçlamıştı. Çin ayrıca ABD'nin yeni atanan Tibet Sorunları Özel Koordinatörü Robert Destro ile görüşmeyi de reddetti.