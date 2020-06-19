Çin gözaltındaki 2 Kanadalıyı casuslukla suçladı

China Daily gazetesinin haberine göre, eski diplomat Michael Kovrig, Pekin 2’nci Halk Savcılığı tarafından devlet sırları ve istihbaratını denizaşırı güçler için toplamak, iş adamı Michael Spavor da Liaoning eyaletine bağlı Dandong Halk Savcılığı tarafından denizaşırı güçlere devlet sırlarını yasa dışı şekilde sağlamakla suçlandı.
Savcılıkların iddiaları, Aralık 2018'de "ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle" gözaltına alınan Spavor ve Kovrig’in yargı sürecinin başlayacağı anlamına geliyor.
Bu iki ismin casuslukla suçlanması, Kanada’da devam eden Huawei’in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun yargılanmasına ''misilleme'' olarak değerlendiriliyor.
Kanada'da bir mahkeme de geçen ay sonunda Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'in üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.
Çin hükümetinin tutuklanma sürecinin başından bu yana yaptığı çağrılar Kanada tarafında karşılık bulmamış, iki ilişkiler zaman zaman gerilmişti.
Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.
3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.
Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Kovrig ile girişimci iş adamı Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.
Çin, Mıng ve söz konusu Kanada vatandaşlarının davalarının aralarında bir bağlantı bulunmadığını savunurken, iki olayda gözaltı, tutuklama ve yargı sürecinin zamanlaması ve uzunluğu dikkati çekiyor.
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