Çin’den G7 Zirvesi'ne suçlama

Guardian'ın aktardığı habere göre, Birleşik Krallık Çin Büyükelçiliği, Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong’taki insan hakları nedeniyle G7 zirvesinde eleştirilmesinin ardından, G7 ülkelerini siyasi manipülasyon yapmakla suçladı.
İngiltere’de Cornwall'da düzenlenen üç günlük zirvenin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Pekin’e daha sorumlu davranması için çağrı yapmıştı. İnsan haklarına ilişkin uluslararası normlara uymamakla suçlanan Pekin’in Birleşik Krallık’taki temsilcisi Çin Büyükelçiliği, pazartesi günü yaptığı açıklamada G7’yi müdahalede bulunmakla suçladı.
Elçilik sözcüsünün yaptığı açıklamada, G7’nin siyasi manipülasyon aracılığıyla Çin’in iç işlerine karışmak ve müdahale etmek için Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne ilişkin konulardan yararlandığını söyledi. Sözcü yaptığı açıklamada buna kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti.
G7’nin asılsız ve yalan söylemler yaptığını söyleyen elçilik, bildiride yer alan "Çin'i insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya çağırmak da dahil olmak üzere değerlerimizi destekleyeceğiz" ifadelerini manipülasyon olarak değerlendirdi.
Joe Biden'ın Covid-19 kökenine ilişkin çağrısı, ekonomik ve ticari ilişkilerde haksız rekabet, Çin’in ‘‘Bir Kuşak Bir Yol’’ projesine alternatif bir altyapı planı açıklaması ikili arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.
Kendisine yönelik suçlamaların tutarsız ve mantıksız olduğunu ve Covid-19’un kökenini bulmaya ilişkin küresel çapta bilim adamlarının bunu yürütmesi gerektiğini söyleyen Çin Büyükelçiliği, konunun politize edildiğini vurguladı.
İnsan hakları gruplarının toplama kampı olarak adlandırdıkları, Çin'in ise eğitim kampı olarak nitelendirdiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine ilişkin Çin, bu bölgede İslami aşırıcılıkla mücadele ettiğini iddia ediyor.
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