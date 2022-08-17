Çin'den enerji tasarrufu hamlesi

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Çin medyası ve tedarikçi elektrik firmasına göre, geçtiğimiz günlerde aşırı sıcaklar ve kuraklıktan dolayı Çin'de elektrik kesintileri yaşandı.

5.4 milyon nüfuslu Dazhou'daki yerleşim alanları, ofisler ve alışveriş merkezlerinde uygulanacak kısmi karartma, devlet tarafından işletilen Dazhou Power Group tarafından açıklandı.

Çinli yetkililer, elektrik kullanımından tasarruf etmek için devlet dairelerinin klimalarını 26 dereceden düşük olmayacak şekilde ayarlamalarını istedi.

Sichuan hükümeti tarafından işletilen Sichuan Daily gazetesinin ön sayfasında asansör yerine merdiven kullanmayı öneren bir yazıya da yer verildi. Gazete ayrıca, gece saatlerinde bazı kamu alanlarında elektrik tedarikinin askıya alınacağını duyurdu.

2022 yazında artan sıcaklıklar ve az yağış sebebiyle 83.7 milyon insanın yaşadığı Sichuan bölgesinde, hidroelektrik üretimi azaltılırken, klima için güç talebi de arttı.

Analistler sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde elektriği Sichuan'dan alan Zhejiang ve Jiangsu gibi bölgelerde de tasarrufa gidilebileceği ifade edildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.