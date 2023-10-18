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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

        Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Temmuz-Eylül 2023 döneminde 12,7 trilyon dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:39
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        Çin ekonomisi yüzde 4,9 büyüdü
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        GSYH, 3 aylık dönemde, ikinci çeyreğe göre yüzde 1,3, geçen yıla göre ise yüzde 4,9 artarken, ilk üç çeyrekteki büyüme yüzde 5,2 oldu.

        Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,5, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 büyüme kaydetmişti.

        Eylül ayı ekonomik verileri, üretim ve tüketimde ağustosta görülen toparlanma işaretlerinin sürdüğünü gösterirken, gayrimenkul yatırımlarındaki süregelen düşüş ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini devam ettirdi.

        ÜRETİM VE TÜKETİMDE TOPARLANMA

        Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, ağustostaki artış oranını korudu.

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        Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise eylülde yıllık yüzde 5,5 artarak ağustostaki yüzde 4,5'lik yükselişin üzerinde çıktı.

        Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 9 ayda yıllık yüzde 3,1 artmasına rağmen 8 ay sonundaki yüzde 3,2'lük artışın altında kaldı.

        GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

        Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründe yatırımlardaki düşüş devam ederken, bu durum tüm sabit sermaye yatırımlarını da aşağı çekti.

        Gayrimenkul yatırımları 9 ayda yüzde 9,1 azalırken, 8 aydaki yüzde 8,8'lik düşüşten daha hızlı daraldı.

        Hükümetin, gayrimenkul sektöründe ve özel sektörde büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikalarının henüz sonuç vermediği gözlendi.

        Ağustosta yüzde 5,2 olan genel işsizlik oranı eylülde yüzde 5'e düştü.

        Son iki yılda rekor seviyelere ulaştığı gözlenen genç işsizlik oranı bu ay da açıklanmadı.

        Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresinde bu yıl için "yüzde 5 civarında" büyüme belirlemişti.

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