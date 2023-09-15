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        Haberler Ekonomi Para Çin ekonomisi ağustosta toparlanma işaretleri verdi - Para Haberleri

        Çin ekonomisi ağustosta toparlanma işaretleri verdi

        Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ülke ekonomisinin üretim, tüketim, yatırımlar ve istihdam dahil çok sayıda alanda Kovid-19 sonrasında toplanmada güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:43
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        Çin ekonomisi toparlanma işaretleri verdi
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        Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede ağustos ayı ve 8 ayı kapsayan, sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımlarından oluşan veri setini açıkladı.

        Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarken geçen aydaki yüzde 4,4 artışın üzerine çıktı.

        Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ağustosta yıllık yüzde 4,6 artarak temmuzdaki yüzde 3,7'lik yükselişe göre daha yüksek performans gösterdi.

        Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ağustos itibarıyla 8 ayda yıllık yüzde 3,2 artmasına rağmen 7 ayda sonundaki yüzde 3,4'lük artışın altında kaldı.

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        Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründe yatırımlardaki düşüş devam ederken tüm sabit sermaye yatırımlarını da aşağı çekti.

        Gayrimenkul yatırımları ağustosta 8 aylık dönemde yüzde 8,8 azalırken 7 aydaki yüzde 8,5'lik gerilemeye göre düşüşünü sürdürdü.

        Ağustos itibarıyla 8 ayda özel sektör yatırımları da geçen yıla göre yüzde 0,7 azalarak 7 aydaki yüzde 0,5'lik düşüşün üzerinde kayıp verdi.

        Hükümetin, gayrimenkul sektöründe ve özel sektörde büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikaların henüz sonuç vermediği gözlendi.

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