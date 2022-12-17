Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Çin ekonomide güven ve istikrara odaklandı

Çin'de merkezi hükümetin yıllık ekonomik çalışma konferansında, ekonomik istikrarın güçlendirilmesine ve piyasaya güvenin yeniden tesis edilmesini hedefleyen politikalara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Xinhua'nın haberine göre, iki gün süren toplantıda Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping ile hükümet ve parti ileri gelenleri bu yılki ekonomik durumu ve gelecek yıla ilişkin politika projeksiyonunu ele aldı

Giriş: 17.12.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Çin ekonomide güven ve istikrara odaklandı
AA

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ile ülkeyi yöneten Komünist Parti Merkez Komitesi'nin her yıl aralık ayında düzenlediği basına kapalı toplantıda büyüme, istihdam ve fiyat istikrarına yönelik tedbirler görüşüldü.

Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping ile hükümet ve parti ileri gelenlerinin ekonomik durumu ve gelecek yıla ilişkin politika projeksiyonunu ele aldığı toplantı, Kovid-19 kısıtlamalarının faaliyetleri sekteye uğratması ve dış koşulların da kötüleşmesiyle ekonominin kırılgan hale geldiği kritik bir dönemde gerçekleştirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çinli yetkililer, Kovid-19 tedbirlerinin terk edilmesine yönelik yeni yaklaşım doğrultusunda salgın kontrolünün ekonomik toparlanma ve büyüme ile eşgüdüm içinde sürdürülmesi gereğine işaret etti.

Toplantıda, "reformların derinleştirilmesi, piyasaya güvenin yeniden tesis edilmesi ve genel ekonomik toparlanma için iç talebin güçlendirilmesi gerektiği"ne vurgu yapıldı.

Gelecek yıl ekonomik istikrarın temel öncelik olarak ele alınacağının değerlendirildiği toplantıda bütçe harcamalarının artırılırken ihtiyatlı para politikasının da sürdürüleceği kaydedildi.

SIFIR VAKADAN ÇIKIŞ SÜRECİNİN İLK İPUÇLARI

Toplantıda ele alınan politikalar, Çin'in salgının başından bu yana uyguladığı "sıfır vaka" adı verilen katı salgın koruma ve önleme tedbirlerinden çıkış sürecinin ekonomi politikalarına yansımalarının ilk ipuçlarını verdi.

Ülkede bahar döneminde başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, salgının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin devam etmesi, üretimde, iç talepte, ihracat ve ithalatta kayıplara yol açmış, işsizlik artmıştı.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşması zor görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
Eski Hollywood starlarının güzellik sırları
Ege'de NATO tatbikatına Yunan müdahalesi engellendi
Ege'de NATO tatbikatına Yunan müdahalesi engellendi
Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!
Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!
Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı
Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.