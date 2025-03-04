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        Haberler Dünya Çin'e yönelik vergi yüzde 20'ye çıktı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Çin'e yönelik verginin yüzde 20'ye çıktığını duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Çin'e yönelik yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Trump Çin'e yönelik yüzde 10 ek gümrük vergisi daha getirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:44 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:44
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        Çin'e yönelik vergi yüzde 20'ye çıktı
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        ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.

        Trump, geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı.

        Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü.

        Buna göre, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

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        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

        Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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