Çin'e yabancı hava yolu şirketlerinin seferleri tekrar başlayacak

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CAAC’dan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin uçuşlarının 8 Haziran’da haftada bir sefer olarak gerçekleştirileceği ve uçuşların daha önce kendilerine izin verilen şehirlere yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, hava yolu şirketlerinin yolcularına Kovid-19 taraması yapması gerektiği vurgulanırken, bir seferde 5 veya daha fazla yolcuda Kovid-19 saptanan hava yolu şirketinin seferlerinin bir hafta boyunca askıya alınacağı kaydedildi.

Kovid-19 taramasında 3 hafta boyunca herhangi bir vaka rastlanmayan hava yolu şirketlerinin ise haftalık sefer sayısını 2'ye çıkarabileceği bildirildi.

Çin hükümeti, martta yabancı hava yolu şirketlerinin ülkeye yaptığı uçuşlara Kovid-19 nedeniyle sınırlandırma getirmişti.

- Çin Dışişleri Bakanlığından "ABD’ye hava yolu şirketleri" tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çin hava yolu şirketlerinin bu ülkeye uçuşlarını askıya alma kararına ilişkin "Çin, bu durumdan oldukça üzüntü duyuyor." ifadesini kullandı.

CAAC’nin, ABD Ulaştırma Bakanlığı ile iki ülke arasındaki hava yolu seferlerine ilişkin yakın iletişimde bulunduğunu ve bazı düzenlemelere ilişkin gelişmeler kaydedildiğini aktaran Cao "ABD’nin sorunun çözümü noktasında engel çıkarmamasını umuyoruz." dedi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, dün, Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye yaptığı tarifeli uçuşların askıya alınacağını, kararın Çin yönetiminin ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine alındığını açıklamıştı.

Bakanlık, Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağını kaydetmiş, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı doğrultusunda 16 Haziran'dan önce yürürlüğe girebileceğini belirtmişti.