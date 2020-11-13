Çin'e kanatlı hayvan ürünü ihracatı 20 milyon dolarlık ek katma değer sağlayacak

Kaplan, AA muhabirine, Çin'e ilk kez doğrudan kanatlı hayvan ürünü ihracatının başlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'de dünya standartlarında üretim yapan ve gıda güvenliği kurallarına büyük titizlikle uyan tesislerin bir kez daha kendisini ispatladığını ifade eden Kaplan, Japonya'dan sonra Çin'e ihracat yolunun açıldığını söyledi. Kaplan, yeni pazar arayışlarıyla birlikte Japonya pazarına da gelecek dönemde daha fazla ağırlık vermeyi planladıklarını bildirdi.
Çin pazarı için 10 yıldır uğraş verildiğine işaret eden Kaplan, Türkiye'den ihracat talebi bulunan 38 işletmenin bilgisinin Çin'e iletildiğini ve ilk ihracatı Gedik Piliç firmasının yaptığını dile getirdi. Kaplan, şu an tek firmanın denetimden geçtiğini, ikinci firmanın denetim sürecinin de 10 güne kadar tamamlanmasını beklediklerini belirterek şöyle devam etti:
"Firmalarımız bu ülkeye piliç pençesi dediğimiz piliç ayağı gönderecekler. Şu an için öncelikli ürün bu. Biliyorsunuz dünyadaki tüm piliç ayaklarını Çin tüketiyor. Diğer firmalarımızın süreçleri devam ediyor. En kısa sürede üyelerimizin üretmiş olduğu tüm piliç ayaklarını Çin'e göndermiş olacağız."
- "Nakliye bedelleri düşecek"
Ekonomik olduğu için Çin'in piliç pençesini tercih ettiğine dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:
"İlerleyen dönemlerde piliç göndermek için görüşmelerimiz devam ediyor. Şartlar uygun olursa inşallah piliç grubundan da ürün göndermeye çalışacağız. Biz de o alanı zorlayacağız. Talepleri doğrultusunda biz zaten hazırız. O zaman da daha çok but grubu ürünler satabiliriz. Zaten Çin'e dolaylı şekilde gönderdiğimiz yıllık 52 bin ton piliç ayağı ihracatımız vardı. Şimdi bu ürünü ikili anlaşmalarla doğrudan göndereceğiz. Bunun da ülke ekonomisine yıllık 20 milyon dolarlık ek katma değeri olacak. Aradaki nakliye ve dolaşım bedellerini düşünce ülkemize yönelik katma değeri artacak. Yani bu ihracattan sağlanan 45-50 milyon dolarlık gelir 70 milyon dolara kadar çıkmış olacak."
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