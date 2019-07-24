24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel restoran işletmecilerinden TFI, Çin’de 2012 yılında başladığı operasyonlarına Popeyes markasını da eklediğini duyurdu. Restaurant Brands International (RBI)’ın küresel olarak en büyük franchiseesi olan şirket, Daha önce Burger King operasyonları ile ülkedeki faaliyetlerine başlamıştı.
Yapılan açıklamaya göre, Çin’de binin üzerinde Burger King restoranının operasyonlarını yöneten TFI, 10 yılda sistemine bin 500 yeni Popeyes restoranı eklemeyi hedefliyor. Popeyes Çin operasyonları, RBI’nın Çin’deki resmi süreçleri tamamlamasının ardından başlayacak.
Popeyes’ın Çin’de büyük ilgi görmesini beklediklerini söyleyen TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, "Bir Türk işletmecisi olarak 2012 yılında Çin’e yatırım kararı almak bizim için atılmış cesur bir adımdı. TAB Gıda ile Türkiye’de 1995 yılında başladığımız operasyonlarımızla Türk tüketicisinin beklentilerini çok iyi anlamıştık. Bugün, aynı şekilde Çin’de edindiğimiz tecrübeyle oradaki tüketicilerin de beklentilerini biliyoruz" dedi.
Burger King ve Popeyes markalarının dünyadaki sahibi olan Restaurant Brands International (RBI) COO’su Josh Kobza ise, "Ortağımız TFI ile birlikte tavuk çeşitlerimiz, bisküvi, yan ürünlerimiz ve yepyeni restoranlarımızı Çin’de görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Dünya genelindeki operasyonlarında 50 binin üzerinde çalışanı ve 2 binden fazla restoranı bulunan TFI TAB Gıda Yatırımları'nın, her yıl 400 milyonu Türkiye’de ve 500 milyonu Çin’de olmak üzere 1 milyara yakın kişiyi ürünleriyle buluşturduğu belirtildi.
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