29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, yürütülen tanıtım çalışmaları sayesinde Çin'e ihracatını 5 yılda 42,5 milyon dolardan 87,2 milyon dolara çıkardı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık satan Türkiye, yeni pazar arayışlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu Çin'e olan fındık ihracatı da artmaya başladı.
Türkiye'nin Çin'e fındık ihracatı 2015'te (3,5 ton) 42 milyon 540 bin dolar iken bu rakam geçen yıl (11,2 ton) 87 milyon 179 bin dolara çıktı. Buna göre Çin'e yapılan fındık ihracatı, tutar bazında 5 yılda 2 kattan fazla arttı.
KFMİB Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy, AA muhabirine, Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine yönelik fındık ihracatının arttığını, bu ülkelerin başında Çin Halk Cumhuriyeti'nin geldiğini söyledi.
İhracat artışında geçmiş dönemde yürütülen tanıtım faaliyetlerinin çok büyük önemi olduğuna işaret eden Gürsoy, 2001'den bu yana Çin'de büyük projeler yaptıklarını, gelinen süreçte bu projelerin meyvelerini vermeye başladığını aktardı.
Gürsoy, özellikle son birkaç yıldan bu yana Çin piyasasında büyük gelişme olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl 11 bin tonu aşkın fındık satılan Çin'in en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler listesinde 6. sırada yer aldığını kaydetti.
"FINDIĞA İLGİ GİTTİKÇE ARTIYOR"
Fındık ihracatının artış nedenlerine değinen Gürsoy, "Çin'de artık fındık, tüketilen kuru yemişlerin içine girdi. Bunun yanı sıra Çin'de fındıktan yapılan mamuller de yavaş yavaş artıyor." ifadesini kullandı.
Fındığın sağlık açısından önemine işaret eden Gürsoy, şöyle konuştu:
"Bu ürün bilindiği üzere Akdeniz diyetinde kullanılıyor. Ayrıca birçok diyetin içerisinde fındık yer alıyor. Dolayısıyla insanlar bunun değerini anladı. Protein olarak ve besleyiciliği yönünden fındık dünyada daha fazla önem kazanıyor. Tüketici bilinci geliştikçe tüketim alışkanlıkları da buna paralel olarak değişiyor. Çin'e olan ihracat rekor seviyelerde artış gösteriyor. Böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda Çin'in dünyada en fazla fındık ithal eden ilk üç ülke arasına gireceğini tahmin ediyoruz."
Gürsoy, bu ülkenin yanı sıra Japonya, Avustralya, Malezya ve Endonezya'ya da fındık ihracatının artış gösterdiğini dile getirdi.
Türkiye'den son 5 yılda Çin'e ihraç edilen fındık miktarı ve elde edilen gelir şöyle:
|Yıl
|Miktar (kilogram)
|Değer (dolar)
|2015
|3.549
|42.540.571
|2016
|3.865
|36.880.015
|2017
|7.307
|55.488.983
|2018
|6.825
|45.475.232
|2019
|11.180
|87.179.023
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