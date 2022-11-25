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Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'e ait 2 geminin Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi.

Giriş: 25.11.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi
Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi
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AA

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02.40'ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

TARTIŞMALI ADALAR

FOTO:AP
FOTO:AP

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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