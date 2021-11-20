Çin ve Japonya arasında "donanma gemisi" krizi

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait donanma gemisinin güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sular etrafında gezdiğini bildirdi.

Söz konusu geminin, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları etrafında Japonya'nın bitişik bölgesinde seyrederek, Japon ulusal kara sularına yöneldiği belirtildi.

Geminin bölgenin batısında Kuçinoerabu Adası'na doğru yöneldiği kaydedildi. AA'nın haberine göre; Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgedeki donanma faaliyetlerinin yakından izlendiğini ve analiz edildiğini açıkladı.

Kyodo ajansı, Tokyo hükümetinin, Çin'e diplomatik kanallar vasıtasıyla gerekli tepkileri verdiğini aktardı.