Çin Dışişleri Bakanı: Bazı politikacılar salgını siyasileştiriyor

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını belirterek, "Bir süredir bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) saldırıyor. Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına zarar veriyor." dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, gece saatlerinde Bosna Hersek, Macaristan ve Estonya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü.
Vang, görüşmelerinde "Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı çabalarla, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldı, mevcut salgınla mücadele sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde sebat ediyor." ifadelerini kullandı.
Virüsün sınırı ve milleti olmadığını kaydeden Vang, herhangi bir ülke ve siyasetçi ismi vermeden, "Bir süredir bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor, etiketliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Vang, söz konusu siyasetçilerin DSÖ'ye saldırdığını ve bu örgütü karaladığını savunarak, "Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına müdahale ediyor, zarar veriyor." şeklinde konuştu.
ABD'DEN ÇİN'E KOVİD-19 SUÇLAMALARI
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişti.
Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.
Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlarla dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.
Pompeo, 29 Nisan'da virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin Çin'e "biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması" çağrısı yapmıştı.
Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.
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