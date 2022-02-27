Çin ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, Alman mevkidaşı ile Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulundu ve Çin'in tutumu hakkında bilgi verdi.

Çin'in, Ukrayna'daki gelişmeleri dikkatle izlediğini ifade eden Vang, gerilimin düşürülmesi ve siyasi çözüme ulaşılmasına katkı sağlayacak tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

Vang, Avrupa güvenliği konusunda tüm ülkelerin endişelerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekerek, NATO'nun beş kez üst üste doğuya genişlemesinin ardından Rusya'nın meşru güvenlik talebinin uygun şekilde yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Soğuk Savaş'ın sona erdiğini ve NATO'nun konumunu ve sorumluluklarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Vang, Çin'in bloklar arası cepheleşmeye dayalı Soğuk Savaş zihniyetinin terk edilmesi gerektiğine inandığını aktardı.

Vang, Pekin yönetiminin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'nın diyaloğu sürdürmesini, Avrupa kıtasında kalıcı barışı sağlayacak dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının oluşturulmaya çalışılmasını desteklediklerini bildirdi.

ÇİN, YAPTIRIMLARI DESTEKLEMİYOR

Çin'in sorunların yaptırımlar yoluyla çözülmesini desteklemediğini, uluslararası hukuka dayanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını belirten Vang, yaptırımların sorunlarını çözmek yerine yenilerini yaratığını, yalnızca ekonomide "kaybet-kaybet" veya "çoklu-kayıp" durumu oluşturmadığını, siyasal çözüm sürecini de baltaladığını ifade etti.

Vang, Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olarak daima dünya barışını ve istikrarını koruma yükümlülüğünü sadakatle yerine getirdiğini vurgulayarak, BMGK'nin yeni düşmanlıklar ve cepheleşmeler yaratmak yerine mevcut krizin siyasi çözümünü kolaylaştıracak adımlar atması gerektiğine işaret etti.

Çin'in, bu görüş doğrultusunda BMGK'nin güç kullanımı ve yaptırım yetkisine dair ifadeleri kullanmasına karşı çıktığının altını çizen Vang, Pekin'in barış arayışı ve hedefi doğrultusunda yapıcı rol oynamaya devam edeceğini aktardı.