Çin'in ekonomik reform ve dışa açılımının 40'ıncı yıl dönümü münasebetiyle başkent Pekin'de bir toplantı düzenlendi. Ülkenin farklı noktalarından temsilcilerin bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını Çin Devlet Başkanı Şi Jinping yaptı. Şi, Çin'e özgü sosyalizme sadık kalınarak bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurgulayarak, "Reform ve dışa açılma, Çin milletinin canlanmasında dönüm noktasıdır. Yolumuzdan sapmadan, serbest piyasayı teşvik ederken ve desteklerken devlet ekonomisinin gelişimini de güçlendirmeliyiz" dedi.

Şi, dışa açılmanın Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) büyük yeniden uyanışı olduğunu söyleyerek, "Reform ve dışa açılma, Çin'e özgü sosyalizm uğruna gerçekleştirilen büyük bir devrimdir" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYANIN ÇİN'E İHTİYACI VAR"

Çin'in kalkınmak için dünyaya, dünyanın da refahı için Çin'e ihtiyaç duyduğunu söyleyen Şi, "Çin dünyadan kendini soyutlayarak gelişemez ve küresel refah için dünyanın da Çin'e ihtiyacı var. Çin iç ve dış uluslararası zorlukları göz önünde bulundurarak, temel milli politikaya bağlı kaldı. Dışa açılım için ileriyi de kapsayan bir yaklaşım izledik. Kapsamlı çok yönlü ve geniş bir dışa açılım aşamasına girmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Çin'in son 40 yılda 740 milyon kişiyi yoksulluktan kurtardığını ve yoksulluk oranının yüzde 94,4 azaldığına dikkat çekerek, "Çin milleti, 900 milyon kişiye emekli maaşı sağlayıp 1 milyar 300 milyon kişiye de sağlık sigortası kapsamına dâhil ederek, dünyanın en büyük sosyal güvence sistemini inşa etmiştir" dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜN ETKİSİ ARTIYOR"

Şi yaptığı konuşmada Çin'in zenginleşme ve güçlenme yolculuğunda kararlı adımlar attığını belirterek, "Kültürel yumuşak gücümüz ve kültürümüzün uluslararası etkisini belirgin şekilde yükseldi. Anavatanın barışçıl birleşmesi yönündeki büyük davaya daima bağlı kaldık. Ülkedeki ve yurt dışındaki Çinlilerin milli kimlikleri ve kültürel kimlikleri belirgin şekilde güç kazandı" diye konuştu.

Şi, ülkesinin topraklarının bölünmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin'in "Bir ülke, iki sistem" çizgisinden hareketle, Hong Kong ve Makao Serbest Bölgelerinde uzun vadeli refah ve istikrarın korunması için olanaklarını kullanacağını söyledi. Şi konuşmasında "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak, ülkenin bölünmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

REFORM DOSTLUK MADALYASI

Öte yandan toplantıda, reform ve dışa açılma sürecine sağladığı önemli katkılardan dolayı 10 yabancıya "Reform Dostluk Madalyası" takdim edildi. Madalya takdim edilen yabancılar şöyle:



Eski AIG CEO'su Maurice Greenberg, Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab, medikal girişimci Alain Merieux, eski Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Antonio Samaranch, eski Singapur Başbakanı Lee Kuan Yew, Çin'de fabrika açan ilk yabancı Werner Gerich, Panasonic'in kurucusu Konosuke Matsushita ve eski Japonya Başbakanı Masayoshi Ohira, Organizatör Stephen Perry ve Yazar Robert Kuhn.