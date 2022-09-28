Darbe söylentilerinin ardından ilk kez görüldü

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69 yaşındaki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkedeki darbe iddialarının ardından ilk kez kameraların önüne çıktı.

Xi, Pekin'de "Yeni Çağa Doğru İlerlemek" isimli bir sergiyi ziyaret ederken kameralar tarafından görüntülendi. Çin Komünist Partisi lideri Xi, Başbakan Li Keqiang ve diğer üst düzey liderlerle sergiyi dolaştı, Çin'in son on yılda kaydettiği bazı görüntüleri izledi ve Çin'in son on yılda kaydettiği ekonomik ilerleme hakkında yorum yaptı.

Xi'nin geçen hafta Özbekistan'daki zirveden sonra ilk kez televizyona çıktı. Çinli liderlerin günlerce hatta haftalarca gözden kaybolması alışılmadık bir durum değil, ancak ülkedeki darbe iddialarının ardından Xi'nin göz önünde olmaması dikkat çekmişti.

Associated Press'in aktardığı habere göre, Çin siyaset uzmanı Kerry Brown, Xi'nin kısa süreli kayboluşunun şüpheli bir durum olduğunu söyledi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

