Çin ve İran liderlerinden kritik görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmede, dünyanın Kovid-19 ve diğer etkenler nedeniyle yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine dikkati çekerek, tüm ülke halklarının kalkınma ve güvenlik taleplerinin daha acil, uluslararası eşitlik ve adalet çağrılarının daha güçlü hale geldiğini belirtti.
Giderek karmaşık hale gelen uluslararası durumda, Çin ve İran'ın dayanışma ve iş birliğini geliştirdiğini, ortak çıkarlarını artırdığını, gelişmekte olan ülkelerin haklarını ve çıkarlarını koruduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini kaydetti.
Şi, Çin'in Orta Doğu ülkelerinin bölgesel güvenlik problemlerini birlik ve eşgüdüm içinde çözmelerini, kendi kalkınma yöntemlerine bağımsız olarak karar vermelerini desteklediğine işaret ederek, uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel doğrultuya kavuşturulması için İran ile çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Çin'in Küresel Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi'ne desteği için İran'a teşekkür eden Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kuruluşlar içinde İran ile iletişimi ve iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!