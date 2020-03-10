Çin Devlet Başkanı Şi, Hubey'de Kovid-19 salgınının "yayılmasının frenlendiğini" söyledi

10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şinhua ajansının haberine göre Şi, Kovid-19 salgının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinin Vuhan kentine düzenlediği ziyarette Huoşınşan Hastanesi’nde salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hubey eyaleti ile Vuhan’daki halkın salgının etkili olduğu kritik dönemde fedakarlıklar gösterdiğini belirten Şi, "Mevcut durumda salgının yayılma ve genişleme eğilimi temel anlamda frenlendi. Salgınla mücadele durumu adım adım iyileşiyor." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki sağlık personelinin çalışmalarını öven Şi, salgınla mücadelede kritik bir döneme girildiğini ve bu dönemde gevşeme olmaması gerektiğini ifade etti.
Şi ayrıca, söz konusu mücadelenin sonuna kadar sürmesi ve bu zamana kadar verilen emeklerin boşuna gitmemesi gerektiğini vurguladı.
Çin basını Şi’nin bugünkü Vuhan ziyaretini “Salgınla mücadelede en karanlık dönemden çıkılıyor" şeklinde okuyucularına duyururken, kentte salgının patlak vermesiyle kurulan geçici hastanelerin sonuncusu da bugün kapatıldı.
Hastanedeki son Kovid-19 hastaları düzenlenen törenle taburcu edildi. Çin'de "kabin hastane" olarak da adlandırılan spor salonu, sergi ve çeşitli binalardan dönüştürülen geçici hastanelerde 12 bini aşkın kişi tedavi edildi.
- Azerbaycan, Kazakistan ve Japonya'da yeni önlemler
Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde Nevruz kutlamaları iptal etti.
Kazakistan, 8 Mart itibarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya vatandaşlarının ülkeye girmesi yasakladı. Kazakistan Başhekimi Jandarbek Bekşin, düzenlediği basın toplantıda, İtalya'daki Kovid-19 ile ilgili durumun endişe verici olduğunu belirterek, "İtalya vatandaşlarının ve bu ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşlarının Kazakistan'a girmesi yasaklandı. İtalya, vaka sayısının fazla olduğu birinci kategori ülkelerin listesine alındı." dedi.
Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüs nedeniyle zor durumda olan kuruluşlara destek amacıyla 1 trilyon yenlik (58,4 milyar TL) acil durum paketini onayladı.
- Endonezya'da vaka sayısı 27'ye çıktı
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, basına yaptığı açıklamada, yapılan test sonuçlarında 8 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildiğini bildirdi. Ülkede vaka sayısı 27'ye yükseldi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını dolayısıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti.
,Ruslan Rehimov,Mahmut Atanur,Fuat Kabakcı,Aliia Raimbekova
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