Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi: 'Konuştuğumuz her şey basına sızdırılmış'

Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında geçen gergin diyalog kameralara yansıdı.
Görüntülerde Şi ile Trudeau, liderlerin toplandığı alanda karşılaşıp ayak üstü konuşurken görülüyor. İkili arasında geçen diyaloğa Şi’nin tercümanı eşlik ediyor.
Çin lideri Şi, görüntülerde Trudeau’ya şunları söylüyor:
“Konuştuğumuz her şey basına sızdırılmış ve bu uygun değil.”
Şi ayrıca Kanada tarafını “dürüst olmamakla” suçluyor.
Trudeau ise gülümseyerek başını sallıyor ve “Kanada’da açık, özgür ve dürüst diyaloğa inanıyoruz ve buna devam edeceğiz” diyor.
Kanada lideri, “Birlikte yapıcı bir şekilde çalışma niyetimiz sürecek ancak anlaşamadığımız noktalar da olacaktır” diyerek sözlerine devam ediyor.
Şi ise “Önce koşulları yaratın” yanıtını veriyor ve Trudeau’nun elini sıkarak konuşmayı bitiriyor.
Söz konusu diyalogda Şi’nin, muhtemel olarak Kanada’da Çin’e ajanlık yapmakla suçlanan kişiler ve Kanada seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili konuştuğu düşünülüyor.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, Şi ile Trudeau yıllar sonra ilk kez bir araya gelmişti.
Gazeteciler tarafından kayda alınan diyalog, genellikle Çin Komünist Partisi etkinliklerinde planlanmış konuşmalarla kameralar önüne çıkan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nadir rastlanan “spontane” görüntüleri arasında yer aldı.
Görüntüler ayrıca, Kanada ile Çin arasındaki mevcut gerilimi de gözler önüne serdi.
2018’de Huawei’nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou’nun gözaltına alınması ve Pekin’in buna karşılık olarak iki Kanadalı’yı ajanlık suçlamasıyla tutuklaması, gerilimi artırmıştı. Üç kişi de daha sonra karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
Son olarak Kanada’da, ülkenin bazı bölgelerine elektrik hizmeti veren Hydro-Quebec şirketi çalışanı Yuesheng Wang ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Wang, “Çin yararına ticaret sırlarını elde etmek üzere ajanlık yapmakla” suçlanıyor.
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi: 'Konuştuğumuz her şey basına sızdırılmış'/cin-devlet-baskani-si-cinping-kanada-basbakani-justin-trudeau-ya-kameralar-onunde-tepki-gosterdi-kon-3539464
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