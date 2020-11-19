2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC'in dünya ekonomisi için önemi ve ülkesinin küresel ekonomiye katkılarına değindi.
Covid-19 salgınının insanlık tarihinde olağan dışı bir gelişme olduğuna dikkati çeken Şi, "Küresel ekonomi kendisini büyük bir gerilemenin içinde bulmuştur. Endüstri ve tedarik zincirleri aksamış ve yönetim, kalkınma ve güven alanındaki eksiklikler daha da artmıştır" şeklinde konuştu.
ABD'NİN ÇİN POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ
Şi Cinping, ABD'nin Çin ile ticari rekabetini isim vermeden eleştirerek, "Tek taraflılık, korumacılık, zorbalık ve ekonomik globalleşmeye karşı çıkmanın artması, dünya ekonomisindeki belirsizlik ve riskleri körüklemektedir" ifadesini kullandı.
Çin'in Covid-19 sonrası ekonomik kalkınma için izleyeceği yol haritasına değinen Devlet Başkanı Şi Cinping, "Öncelikle iç pazarımızın taleplerini genişleterek ekonomik faaliyetlerin akışını temin edeceğiz. Bunun yanı sıra bilimsel ve teknolojik yenilikleri destekleyerek ekonomik büyümenin saiklerine fırsat vereceğiz. Son olarak da reformlara hız verip pazarımızı canlandıracağız" dedi.
KÜRESEL EKONOMİYLE BÜTÜNLEŞMEYE DEVAM MESAJI
Çin Devlet Başkanı, küresel piyasaya açıklığın, APEC üyeleri için tek ilerleme fırsatı olacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Günümüz dünyasında ekonomik küreselleşme, geri çevrilemez bir eğilim haline gelmiştir. Hiçbir ülke, kapılarını kapatarak gelişemez. Çin, küresel ekonomi ve uluslararası sistemle bütünleşmiş haldedir. Bu sistemden ayrışıp kendimizi küçük bir halkanın içine hapsederek yön değiştirmeyeceğiz. Yeni kalkınma yaklaşımlarını destekleyen bir ülke olarak içe kapalı değil, dışa açık bir ulusal ve uluslararası ekonomik dolaşımı destekliyoruz."
Şi Cinping, bu yılki zirvenin bölge için yapıcı ve verimli sonuçlar getirmesini temenni ederek, üye ülkelerin müşterek kazanç sağlamak üzere ortaklıklarını artırması gerektiğini vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!