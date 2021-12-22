Çin Devlet Başkanı Şi, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.
Xinhua’nın haberine göre Şii ve Scholz, telefonda görüştü.
Görüşmede iki taraf da ilişkilerin geliştirilmesi hususunda istekli olduklarını dile getirdi.
Şi, Almanya ile ilişkilerin Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğinin öncüsü olduğunu belirterek Almanya’nın Çin-AB ilişkilerini istikrara kavuşturmada oynadığı “olumlu rolü” devam ettirmesini istedi.
Son 5 yıldır Çin’in Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Şi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ekonomik ve ticari iş birliğinin büyümeye devam ettiğini ifade etti.
Şi, Çinli şirketlerin Almanya’da iş yapması için adil bir ticaret ortamı sağlayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.
Çin’in 2013’te duyurduğu Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen “Kuşak ve Yol Projesi” kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin, güzergah üzerindeki ülkelere de fayda sağlayacağını vurguladı.
Soğuk Savaş zihniyetinin geride bırakılması gerektiğini belirten Şi, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de Almanya ile diyalog çağrısı yaptı.
Alman hükümetinden yapılan açıklamada da görüşmede ikili ortaklık ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, geliştirilmesi ve uluslararası meselelerin gündeme geldiği kaydedildi.
Scholz, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini devralmaya ve ilerletmeye hazır olduğunu söyledi.
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