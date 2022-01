Çin Devlet Başkanı Jinping’den yeni yıl mesajı

İHA

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2021 yılının son saatlerinde yeni yıl konuşması yaptı. Xi, Çin Medya Grubu (CMG) ve internet aracılığıyla yayınlanan konuşmasında 2021 yılındaki çalışmaları özetlerken 2022 yılına dair hedef ve beklentilerini açıkladı. Xi konuşmasına, “Herkese Merhaba! 2022 yılının eşiğindeyiz. Pekin’den herkesin yeni yılını kutluyorum” diyerek başladı.

“2021 yılı, hayati önem taşıyan bir yıldı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve devletin tarihine damga vuran olaylar yaşadık. İki ayrı ‘Yüzyıllık Hedef’in kesiştiği bu tarihi dönemde modern sosyalist ülke olmaya ve Çin ulusunun büyük kalkınmasına doğrudan giden yola baş koyduk” ifadelerin kullanan Jinping, “Bu yılın başından sonuna kadar tarlalarda, fabrikalarda, mahallelerde, okullarda, hastanelerde, kışlalarda ve laboratuvarlarda herkes yoğun bir yıl geçirdi, çaba gösterdi, katkı yaptı ve başarılar elde etti. Zaman su gibi akıyor. Geçen bir yılda dirençli ve dinamik bir Çin’i gördük, tanıklık ettik. Burada dost ve saygılı insanlar var, burada her geçen gün hızla gelişen bir ülke var, burada nesilden nesile aktarılan dava var. 1 Temmuz’da ÇKP’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutladık. Tian’anmen Kulesi’ne çıktığımda yoğun duygular yaşadım. Tarihe bakıldığında, insanlarda derin izler bırakan sayısız olayların yaşandığı son yüzyılda Çin Komünist Partisi, milyonlarca Çin halkına öncülük ederek, sayısız zorluklara rağmen kendi iradesini kaybetmeden ileriye gittiği için büyük hedefini gerçekleştirdi. Asıl gaye daima akılda tutulursa bu hedefe bir gün ulaşılır. Yalnızca kararlılıkla, azimle ve çaba harcayarak tarihin, çağın ve halkın beklentilerini karşılayabiliriz. Çin Komünist Partisi’nin 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu’nda partinin üçüncü tarihi kararı onaylandı. 100 yılda elde ettiğimiz başarılar bizi teşvik ediyor, bize güç veriyor, deneyimlerden de ilham alıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong ile ünlü eğitimci Huang Yanpei (Çin’in eski başbakan yardımcısı) arasında hanedan döngüsü hakkındaki sohbetten söz etmiştim. Sadece kendimizde reform yaparak tarihi inisiyatif kazanabiliriz. Çin ulusunun büyük kalkınması, kolayca ve bir gecede gerçekleştirilemez. Uzun vadeli perspektifle risklere karşı her zaman uyanık kalarak, stratejik iradeyi ve sabrı korumalıyız. Çalışmalarda doğru yönü saptarken detayları titizlikle yerine getirmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Çin Devlet Başkanı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Büyük bir devlet olarak ülkemizin öncelikleri ve sorumlulukları var. Karmaşık meseleler, tüm halkı ilgilendiren meselelerdir. Ülkenin bazı yerlerinde incelemelerde bulundum, bilgiler edindim ve ilham aldım. Vatandaşların evlerine girdiğimde hep ‘Ne gibi sıkıntınız var’ diye sordum. Vatandaşların bana anlattıklarını hiç unutmayacağım. Halkın endişeleri her zaman aklımdadır, halkın ümitlerini mutlaka hayata geçiririm. Köyden gelen birisi olarak, yoksulluğu yaşadım, ne olduğunu bilirim. Nesillerin ortak çabaları sayesinde eskiden fakir olan vatandaşlar artık karnını doyurabiliyorlar ve giyinebiliyorlar, okulda eğitim alabilecek duruma geldiler, ayrıca konut ve sağlık sigortasına sahip oldular. Orta halli refah toplumunun inşasını tamamlamak ve mutlak yoksulluğu kaldırmak, ÇKP’nin halk için üstlendiği misyonu ve aynı zamanda dünyaya yaptığı bir katkıdır. Halka daha iyi yaşam koşulları sağlama hedefi doğrultusunda mevcut başarılarla yetinemeyiz, önümüzde daha uzun bir yol var. ‘Sarı Nehir’in güvenliği sağlanırsa, Çin huzur bulur’ Bu Çin halkının bin yıllık beklentisidir. Son yıllarda, Sarı Nehir güzergahında bulunan 9 eyaleti ziyaret ettim. Çinlilerin ‘ana nehrleri’ olan Sarı Nehir ve Yantze Nehri olsun, yeşil dalgalı Qinghai Gölü olsun, görkemiyle kıvrım kıvrım akan Yaluzangbu Nehri olsun, yüzyılın mega projesi olarak kabul edilen Güney-Kuzey su aktarma projesi olsun, ‘yeşil Harita’yı andıran Saihanba Ulusal Ormanı olsun, Yunnan’da kuzeye yürüdükten sonra tekrar güneye geri dönen filler olsun, üreyen ve göç eden Tibet Antilopları olsun, bütün bunlar “biz insanlar doğayı yüzüstü bırakmazsak, doğa da bizi yüzüstü bırakmayacaktır’ sözünü hatırlatıyor.”

Xi Jinping, “Birçok Çin sesi, Çin anısı ve Çin hikayesine tanık olduk. Gençlerin Çin Komünist Partisi’nin 100. yılı için ‘ülkenin büyümesi için çabalıyoruz’ başlığında özveriyle çalışması, sınırda görevli askerlerin anavatana “sevgi dolu itirafı”, “Zhurong”nun Mars’ta adım atması, “Xihe” uydusunun Güneş’i incelemesi, ‘Tianhe’ modülünün uzayda gezmesi, sporcuların birincilik için tutkulu ve cesur çabaları, ülke genelinde COVID-19 salgınıyla kararlılıkla mücadele, afetten etkilenen insanların evlerini yeniden inşa etmek için birbirlerine destek vermeleri, Halk Kurtuluş Ordusu ile Silahlı Polis Kuvvetleri’nin devleti korumaları, sayısız sıradan kahramanın sıkı mücadelesi adeta birer damla gibi bir araya gelip, yeni dönemde Çin’in hızla ilerlediği büyük bir akıma dönüştü. Anavatan Hong Kong ve Macao’nun refahı ve istikrarıyla her zaman ilgilenir. ‘Bir Ülke, İki Sistem’ ancak dayanışma ve ortak çabalarla istikrarlı bir şekilde ilerleyebilir. Anavatanın tam olarak birleşmesi, Taiwan Boğazı’nın her iki yakasındaki yurttaşların ortak arzusudur. Tüm Çinlilerin parlak bir gelecek için el ele vereceklerine içtenlikle inanıyorum. Yabancı liderler ve uluslararası kuruluşların başkanlarıyla telefon ve video aracılığıyla iletişim kurduğumda, Çin’in salgınla mücadeleye ve küresel salgının önlenmesine ve kontrolüne katkısını defalarda övdüler. Şu ana kadar Çin, 120’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 2 milyar doz Covid-19 aşısı sağladı. Dünyanın tüm ülkelerinin aynı gemide, dayanışma ve işbirliği içinde olmaları durumunda insanlığın ortak kader topluluğunun inşa edilmesinde yeni sayfa açılacaktır” açıklamasını yaptı.

Bir ay sonra Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları’nın başlayacağını hatırlatan Çin Devlet Başkanı, “Daha fazla insanın buz ve kar sporlarına katılmasının sağlanması, Olimpiyat hareketine bir katkıdır. Tüm çabamızla dünyaya bir Olimpiyat Oyunları şöleni sunacağız. Dünya Çin’i dört gözle bekliyor. Çin hazırdır. Yeni yılın zili çalmak üzere. Üç taykonotumuz uçsuz bucaksız uzayda ‘iş gezisini’ sürdürüyorlar. Denizaşırı ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız hala sıkı şekilde çalışıyorlar. Büyükelçiliklerde, konsolosluklarda, Çinli şirketlerde ve diğer kurumlarda yurtdışında çalışan Çinli personel ve öğrenciler işlerinde sebat ediyorlar. Sayısız idealist de mücadelesini sürdürüyor. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Ortak bir gelecek için birlik olalım. Ülkemizin müreffeh ve huzurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.