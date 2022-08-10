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Çin'den yeni virüs alarmı: Yüzde 75 öldürücülüğü bulunuyor! Langya virüsü nedir, belirtileri neler? Langya virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır ve öldürücü mü?

Çin'den yeni virüs alarmı: Yüzde 75 öldürücülüğü bulunuyor! Langya virüsü nedir, belitileri nelerdir?

Langya virüsü, Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de paniğe neden oldu. Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgını sona ermeden Çin'in iki eyaletinde 30'dan fazla kişide ölümcül olan Lagya virüsü tespit edildi. Korkutan haberin ardından Langya virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtileri gündeme geldi. İşte, Langya virüsü belirtileri hakkında merak edilenler...

10.08.2022 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Langya virüsü belirtileri, Çin'de 30'dan fazla kişide görünmesiyle birlikte gündeme geldi. 2019 yılının sonlarında başlayan koronavirüs pandemisi bitmeden myamun çiçeği virüsü gündeme gelmişti. İstanbul'da görülen Zika virüsünün ardından Covid-19 salgınının çıkış noktası olan Çin'den korkutan haber geldi. Yetkililerin yüzde 75 oranında öldürücü olduğunu duyurduğu virüs ile ilgili olarak "Langya virüsü nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı ve nasıl bulaşır?" soruları gündeme geldi. İşte, Langya virüsü belirtileri hakkında merak edilenler...

  • LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?

    Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'den korkutucu haber geldi. İlk olarak 2018 yılında Çin'in Shandong ve Henan bölgelerinde görülen Langya virüsünün adı ve teşhisi konuldu.

    Genel olarak hayvandan insana geçen Langya virüsünün en çok kır farlerinden bulaştığı açıklandı. Hayvandan insana bulaşan virüsün belirtileri arasında şiddetli ateşlenme gözlemlendi.

  • LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Çin'de 30'un üzerinde kişide görülen Langya virüsü belirtileri ve semptomları uzmanlar tarafından açıklandı.

    Yüksek Ateş

    Öksürük

    Halsizlik

    İştah Kaybı

    Mide Bulantısı

    Kas Ağrısı

  • LANGYA VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

    Çin'in iki eyaletinde görülen Langya virüsü, damlacık yolu ile bulaşıyor. Nipah virüsü ile aynı aileden olan Langya virüsü hayvandan insana geçiyor. En çok kır fareleri üzerinden geçen virüs köepk ve keçilerde de tespit edildi. Çin'de 35 çiftçide görülen hastalığın insandan insana geçme ihtimali üzerinde duruluyor.

  • LİNGYA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

    Nipah virüsü ile aynı aileden gelen Langya henipavirus (LayV) virüsünden ölenler henüz bulunmuyor. Yetkililer, virüsün %75 oranında öldürücülüğü olduğunu duyurdu.

    İlk olarak 1999 yılında Malezya ve Singapur'da görülen Nipah virüsüne yakalanan 300 vakanın 100'ü haytaını kaybetmişti. 

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