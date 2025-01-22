Çin'den yapay zeka uyarısı: Pandora'nın kutusuna dönüşebilir

Çin Başbakan Yardımcısı Ding, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında teknolojik inovasyon ve yapay zeka konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka gibi teknolojilerin devrimsel sonuçlar yarattığına dikkati çeken Ding, "Yapay zeka, Ali Baba'nın mağarası gibi insanlık için büyük umut vadediyor ancak eğer doğru yönetilmezse Pandora'nın kutusuna dönüşebilir." dedi.

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"DENGEYİ BULMAK ÖNEMLİ"

Ding, bu türden çığır açan teknolojilerin kalkınmanın güçlü bir motoru haline getirilebileceğini ancak risk kaynağı da olabileceğine işaret ederek, kalkınma ve güvenlik, ilerleme ve istikrar arasında dengeyi bulmanın önemli olduğunu vurguladı.

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Çin'in, yapay zekayı geliştirmesinin sebebinin kalkınmayı ve ekonomik dönüşümü teşvik etmek, ülkenin modernleşmesine katkı sağlayarak 1,4 milyar Çinlinin daha iyi yaşamasını sağlamak olduğunun altını çizen Ding, "Ne trendi körü körüne izleyecek ne de dizginsiz bir uluslararası rekabete iştirak edeceğiz. Çin'in güçlü bir yönetimi, düzenleyici sistemi ve kurumsal tedbirleri var. Yapay zeka teknolojisini iyi yönetip doğru kullanabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKELER DÜZENSİZ REKABET EDERSE YAPAY ZEKA GRİ GERGEDANA DÖNÜŞÜR"

Ding, yapay zekanın küresel yönetiminin bir sorun olduğu, bu konuda tıpkı nükleer güvenlik ve biyolojik güvenlik alanlarında olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin doğru rol oynayabileceğine işaret ederek, "Eğer ülkelerin düzensiz şekilde rekabet etmesine izin verilirse yapay zeka, herkesin gelebileceğini öngördüğü bir tehlikeye, bir gri gergedana dönüşür." diye konuştu.

Çin'in bilimin sınırlarının olmadığına ve tüm insanlığa fayda sağlaması gerektiğine inandığını dile getiren Ding, bu yüzden 160'tan fazla ülke ve bölge ile bilimsel ve teknolojik işbirliği yaptıklarını, bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri ve uygulamaları "Küresel Güney" ülkeleri ile paylaşarak bu alandaki uçurumu kapatmayı ve teknolojik inovasyonun "zengin ülkelerin ve zengin insanların oyunu" haline gelmesini önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.