DHA

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Pekin yönetiminin yabancı şirketlere ülkedeki petrol ve doğalgaz araştırmalarına ve üretimine katılma izni vereceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Mayıs 2020 itibariyle Çin'de resmi olarak kayıtlı ve toplam varlıkları 300 milyon yuan (43.2 milyar dolar) olan yabancı şirketlerin ülke genelindeki petrol ve doğalgaz araştırmaları ve üretimi çalışmalarında yer alabileceği duyuruldu.

Çin'de yapılan petrol ve doğalgaz araştırmalarına şimdiye kadar yalnızca devlete ait enerji şirketleri katılabilirken, Çin Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ling Yueming, "Hem yerel hem de yabancı girişimlere açılmak, büyük bir reform eylemidir" dedi.

Çin'de enerji talebi gün geçtikçe artarken, Pekin yönetiminin ise enerji sektörünü geliştirerek enerji tedarikini artırmayı hedefliyor. Geçen ay, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yakutistan ve İrkutsk'tan Çin'e doğalgaz sağlayan Sibirya'nın Gücü doğalgaz hattının açılışını yapmıştı.