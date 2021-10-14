Çin'den uzay istasyonuna insanlı sefer

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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Lin Şiçiang düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-13" uzay görevi ile yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı.

Uzay istasyonuna düzenlenecek ikinci insanlı sefer olan göreve, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve and Yı Guangfu'nun yer alacağı bildirildi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek Cai, daha önce 2008'te Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. 55 yaşındaki Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

UZAY İSTASYONUNDA GÖREVLENDİRİLEN İLK KADIN TAYKONOT

Ekibin ikinci kıdemli üyesi kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kat eden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, 2012'de "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

İlk kez uzay görevine çıkacak olan Yı ise 2010'da ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.

Şencou-13 uzay mekiği, 16 Ekim'de yerel saatle 12.23'te (TSİ 07.23) fırlatılacak.

Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörünge kalarak istasyonda görev yapacak.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi "Şıncou-12" mekiği ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

"Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modüllerinin de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi yapılması planlanıyor.