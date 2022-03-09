Çin'den Ukrayna'ya 790 bin dolarlık yardım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Çin Kızılhaç Cemiyeti'nin yardıma ilişkin açıkladığı bilgileri paylaştı.

Sözcü Cao, gıda, ihtiyaç malzemeleri ve diğer yardımlardan oluşan ilk paketin Ukrayna Kızılhaçı'na iletilmek üzere bugün yola çıktığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Çin’in Rusya ve Ukrayna’nın sorunlarını müzakereler aracılığıyla çözmesini desteklediğini iletmişti.

CIA Direktörü Burns de Çin'in Ukrayna'daki pozisyonunun 'biraz kararsız' olduğunu ifade etmişti.