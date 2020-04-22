Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı davaya tepki

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Missouri eyaletinin açtığı davaya ilişkin, "Bu sözde dava çok saçma, hiçbir olgusal ve yasal dayanağı yok." dedi.
Gıng, salgın ortaya çıktığından bu yana Çin’in "açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır sergilediğini" söyleyerek ABD'nin "can sıkıcı bu tür davaları reddetmesi gerektiğini" dile getirdi.
Bakanlık ve diğer Çin hükümet birimleri, yetkililerin geçen yıl sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının kapsamına ilişkin bilgi vermeyi geciktirdiği yönündeki suçlamaları reddediyor.
- ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açmıştı
Missouri Başsavcılığı, dün Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisini salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye vermişti.
Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilmişti.
Öte yandan ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanında Çin'e karşı dava açmasını istiyor.
Salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alan ABD'de, John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 825 bin 306'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!