Çin'den kripto paralara kıskaç

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Çin'de Merkez Bankası, dijital para birimlerinin ticaretini engellemek ve mali sistemi kripto para piyasasındaki dolaylı risklerinden korumak için bankalar ve finans kuruluşlarından denetimleri sıkılaştırmasını talep etti.

Çin Merkez Bankası, ülkenin en büyük 5 bankasının ve dijital ödeme hizmetleri şirketi Alipay temsilcileriyle yaptığı toplantıda, müşterilerin para transferlerinin takibi ve hesaplar üzerinden kripto para alışverişi yapılmasının önlenmesini istedi.

Çin İnşaat Bankası, Çin Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Bankası, Çin Posta Mevduatları Bankası ve Ant Grup bünyesinde faaliyet gösteren Alipay, toplantının ardından web sitelerinde yayımladıkları açıklamalarda, "müşterileri kripto para risklerine karşı uyaracakları, banka hesaplarını güvenceye alacakları ve dijital para bağlantılı transferler yapmayacakları" taahhüdünde bulundu.

Merkez Bankası, toplantıyla ilgili açıklamasında, kripto para ticaretinin ekonomik ve mali düzeni tehdit ettiğini, kara para aklama ve diğer suçları kolaylaştırdığını belirtilerek banka yöneticilerine mali istikrarı ve güvenliği sağlama konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

Çin'de 2013 yılında alınan kararla kripto paraca ticareti yasaklanmış, 2017'de yasakla ilgili bir denetim düzenlemesi yapılmıştı. Denetim kurumları bu yılın mayıs ayında bankaları ve diğer finans kuruluşlarını olası riskler konusunda uyarmıştı.

Çin Merkez Bankası kripto para denetimlerini arttırırken kendi dijital para birimini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. "E-yüen" olarak da adlandırılan "Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme" (DC/EP) sistemi, 2020'de Şiongan ve Şıncın gibi kentlerde pilot programlar kapsamında test edilmeye başlanmış, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları sırasında da bir pilot programın yürütülmesinin planlandığını bildirilmişti.