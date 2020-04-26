26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız haber ajansı AFP, koronavirüsü salgının ortaya çıktığı Çin’de yeni kural ve yasaklamalar getirildiğini duyurdu.
Çin'in başkenti Pekin’de “Medeni olmayan hareket ve davranışlara” para cezası getirilmesine karar verildi.
Medeni olmayan davranışlar arasında öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnu kapatmamak ya da hasta olunmasına rağmen sokağa çıkıldığı zaman maske takmamak gibi hareket ve alışkanlıkların yer aldığı ifade edildi.
Salgına karşı önlem ve kamu sağlığı için alınan bu yasaklar arasında sokakta üstsüz gezmek, köpeği tasmasız dolaştırmak, yere çöp atmak, yere tükürmek yer alıyor.
Köpeklerini tasmasız gezdirenlere 500 yuan (yaklaşık 75 dolar) para ceza verileceği belirtildi.
ÇİN'DE SON DURUM
Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bir sağlık yetkilisi, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hastanede virüs nedeniyle yatan hasta sayısının sıfıra düştüğünü açıkladı.
Vuhan'da durumu ciddi olan son hastanın cuma günü iyileşmesiyle birlikte koronavirüs hastalarının sayısının sıfıra düştüğü belirtildi. Kentin bulunduğu Hubey bölgesinde ise koronavirüs hastalarının sayısının ilk kez 50'den aşağı düştüğü ve bölgede 20 günden fazla bir süredir yeni vakanın bildirilmediği açıklandı.
Çin'de toplamda 82 bin 827 teyit edilmiş vaka bildirildi, 77 bin 394 kişi iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edildi. 801 kişi ise halen tedavi altında. Ülkede koronavirüs sebebiyle 4 bin 636 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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