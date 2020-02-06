Çin'den koronavirüs itirafı: Salgınla mücadelede eksiklikler ve yetersizlikler var

06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin yönetimi şu ana kadar 425 kişinin ölümüne yol açan ve ilk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs ile mücadele konusunda atılan adımlarda "eksiklik ve yetersizliklerin" olduğunu kabul etti. Koronovirüs ilk kez Hong Kong'da da can aldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in başkanı olduğu Politbüro Daimi Komitesi, ülkede acil durum yönetiminde iyileştirilmeler yapılacağını açıkladı.
Politbüro Daimi Komitesi, yaban hayvanlarının satıldığı pazarların sıkı şekilde denetim altına alınmasını kararlaştırdı.
"2019-nCoV" olarak adlandırılan yeni tip virüsün kökeninin, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'da Huanan deniz ürünleri pazarındaki "yasa dışı vahşi hayvan ticareti"ne uazandığı sanılıyor.
Çin hükümeti, "acilen" ameliyat maskesi, koruyucu kıyafet ve gözlük gibi tıbbi ekipmana ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Ülkede 20 binden fazla kişide virüs görüldüğü belirtiliyor.
Çin hükümetinin salgının başında aldığı önlemler eleştiri konusu olmuştu.
Yetkililer, salgının başında, yeni tip koronavirüsün tehlike seviyesini, hatta bazı vakalarda hastalığı gizli tutmaya çalışmakla suçlanıyor.
Salgının başında Vuhan kentinde geçen yıl meslektaşlarını uyarmaya çalışan bir doktor polis tarafından, "yalan iddialar ortaya atmakla" suçlanmıştı.
Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletine seyahat kısıtlamaları ancak Ocak ayında getirilmişti.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGt8-AuxBZU&feature=youtu.be
Yeni tip koronavirüs, Çin anakarasının bütün bölgelerinde yayılmış durumda. Hong Kong yönetimi, bölgede ilk kez virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hong Kong Televizyonu, 39 yaşındaki hastanın Vuhan'ı 21 Ocak'ta ziyaret ettiğini bildirdi.
15 teyitli vakanın bulunduğu Hong Kong, Çin anakarası ile olan sınır geçişlerinin çoğunu salgın nedeniyle kapatmış durumda.
Tayvan da Cuma günü, son 14 günde Çin'de bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarını ülkeye almayacaklarını açıkladı.
Asya kıtasının en büyük kumar merkezlerinden biri olan Macau da, geçici olarak bölgedeki kumarhaneleri kapattığını duyurdu.
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