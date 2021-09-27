Çinli regülatör kuruluşların geçen hafta kripto paraları yasa dışı ilan etmelerinin ilk sonuçları görülmeye başlandı. Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi ile dünyanın en büyüklerinden Binance, Çin merkezli mobil telefon numaraları ile kayıt almayı durdurdular.

Huobi'den yapılan açıklamada ayrıca yıl sonuna kadar Çin merkezli mobil telefon numaraları ile açılmış olan hesapların da yıl sonuna kadar kapatılacağı ifade edildi. İki borsa da Hong Kong hesapları konusunda yeni bir karar almadılar.

Cuma günü Çin Merkez bankası kripto paralarla ilgili finansal aktivitelere yönelik ağır cezalar uygulanacağını bildirmişti.