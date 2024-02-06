Çin'den ithal edilen bazı ürünlere damping önlemi

REKLAM advertisement1

Ticaret Bakanlığı bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğ ile Çin menşeli ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Tebliğe göre, Çin'den ithal edilen otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar (yükleme endeksi 121’i geçenler), tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar ile yalnız ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastiklerine yüzde 60 oranında dampinge karşı önlem uygulanacak. Bu önlemler, masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimini kapsayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde ise önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.