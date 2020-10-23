Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı İnönü Üniversitesinde de denenmeye başlandı

AA

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, AA muhabirine, Kovid-19'un dünyada 40 milyona aşkın insanı enfekte ettiğini söyledi.

Salgınla mücadelede aşı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Beytur, "Bu enfeksiyonun tedavisine yönelik olarak aşı çalışmaları son hızla devam etmekte ve faz 3 aşamasına geçilmiş durumda. Faz 3 gönüllü insanlarda yapılan deneysel çalışma, bu başarılı olduktan sonra inşallah insanlarda uygulanacak. " diye konuştu.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB),öncülüğünde hastanede gönüllü aşı çalışmasının başlatıldığı bildiren Beytur, "Sağlık çalışanlarına Çin tarafından üretilen aşının deneysel çalışmaları başlatıldı." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır da Kovid-19 aşı uygulamasını devam ettirdikleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığının onayıyla aşı uygulaması başladı, bunlardan birisini de hastanemizde uygulamaya başladık. Gönüllüler merkezimize başvuruyor, yapılan ön değerlendirme sonrasında bu gönüllülerden uygun olanlara aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı olan gönüllü sağlık çalışanlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Oğuz Demirbilek, "Aşı çalışmasına destek vermek istedik ve gönüllü olduk. Şu ana kadar ailemden ve çevremden Kovid-19 geçiren olmadı. Son yaptırdığım testlerde negatif gelince aşıyı yaptırmak istedik. İnşallah iyi sonuçlar alırız." diye konuştu.

Genel Cerrah Uzmanı Dr. Erhan Bakırcıoğlu da gönüllü olarak aşı yaptırdığını belirterek, "Toplum sağlığı açısından önemli bir çalışma ve aşama. Ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.