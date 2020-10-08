Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı Gaziantep Üniversitesinde denenmeye başlandı

GAÜN Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan, ilk deneme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının Çin'den getirildiğini hatırlattı.
Aşının insanlık yararına olmasını temenni eden Karaoğlan, şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla aşılara başladık. Gönüllü sağlık çalışanları, aşı için bize başvuruyor. Onlara bilgilendirme yaptıktan sonra aşılama işlemi yapacağız. Bu aşının koronavirüsün önüne geçeceğini düşünüyoruz. İlk olarak bünyemizde gönüllü 100 sağlık çalışanına bu aşıyı uygulayacağız. Bugün ise 5 kişiye bu aşıyı uygulayacağız. İlk olarak gönüllü sağlık çalışanları üzerinde deneyeceğiz, ilerleyen zamanlarda ise isteyen gönüllü vatandaşa bunu yapacağız."
Açıklamanın ardından, 5 sağlık çalışanına aşı uygulaması yapıldı.
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