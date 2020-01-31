Çin'de ölümlere neden Koronavirüs salgınının ardından bugün TSK'ya ait 'Koca Yusuf' isimli ambulans uçağa dönüştürülen A-400 kargo uçağı, 34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve 1'i de Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi, Wuhan kentinden alıp Türkiye'ye getiriyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, sabaha karşı Türkiye'ye iniş yapacak olan uçakla Çin Wuhan'dan tahliye edilecek Türk vatandaşlarının isim listesi belli oldu.

Listedeki isimler arasında öğrenciler başta olmakla üzere Türk şirketlerinin profesyonel yöneticilerinin ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerin patronlarının da yer aldığı belirlendi.

Vatandaşların sağ salim yurda dönmeleri bekleniyor.