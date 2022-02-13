Çin'den Friends'e sansür

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Çin'in önde gelen yayın platformları, popüler TV dizisi "Friends"deki bir LGBT olay örgüsünü sansürleyerek, dizinin hayranlarının öfke göstermesine sebep oldu.

CNN International'da yer alan habere göre dizinin ilk bölümde Ross'un boşandığı eski eşinin lezbiyen olduğunu öğrendiği kısım ile ilgili konuşmalar silindi. Müstehcen olduğu düşünülen diğer konuşmalar da buna göre düzenlendi.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın New York'ta yaşayan altı arkadaşı canlandırdığı "Friends", Çin'de son derece popüler.

Dizi, 2012'de Çin’in Sohu isimli video platformunda sansür olmadan giriş yaptı. Bu platformada dizi 2013’ün sonuna kadar yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

2021'den Friends: The Reunion ile dizinin popülaritesinin artmasıyla Çinli yayın platformları Bilibili, Tencent, Youku, Sohu ve iQiyi gibi platformlar 11 Şubat'tan itibaren "Friends"i yayınlamaya başladı.

Sansür uygulandığını fark eden izleyiciler Çin'in sosyal medya sitesi Weibo’da #FriendsCensored etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

54 milyondan fazla görüntülenme alan etiket daha sonra platform tarafından engellendi.