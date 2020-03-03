AA

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Federasyonunun organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdiğini bildirdi.

Topaloğlu, "Koronavirüs nedeniyle Çin'in Şanghay kentinden alınan Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 11-17 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Polonya ve Slovenya da ev sahipliği için talipti. Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye'yi tercih etti. Bu tür organizasyonların Türkiye'ye verilmesi bizim güvenirliliğimiz açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın 20-26 Mayıs tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Topaloğlu, "Avrupa Şampiyonası öncesi bu ev sahipliği bize avantaj sağlayacak. Antalya'da güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

BUZ HOKEYİNDE 6 DÜNYA ŞAMPİYONASI İPTAL EDİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası organizasyonu iptal edildi.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonundan (IIHF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılma tehlikesini tartışmak üzere 2 Mart'ta gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın da yer aldığı 6 organizasyonun iptaline karar verildi.

İptal olan IIHF şampiyonaları şöyle:

-18 yaş altı erkekler:

2. Lig A Grubu, 22-28 Mart Tallinn, Estonya

2. Lig B Grubu, 23-29 Mart Sofya, Bulgaristan

3. Lig A Grubu, 16-22 Mart İstanbul, Türkiye

3. Lig B Grubu, 29 Mart-4 Nisan Kockelscheuer, Lüksemburg

- 18 yaş altı kızlar:

1. Lig B Grubu, 28 Mart-3 Nisan Katoviçe, Polonya

2. Lig A Grubu, 29 Mart-3 Nisan Jaca, İspanya

2020 IIHF Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası ile Nisan ve Mayıs 2020'de oynanacak tüm şampiyona programlarının ise devam edeceği duyuruldu.