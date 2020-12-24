Çin'den Alibaba'ya rekabet soruşturması

Reuters

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) Alibaba Group aleyhinde rekabet soruşturması başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde Alibaba'nın iştiraki Ant Group 'u toplantıya çağrılacağını açıkladı. Bu adım Jack Ma'nın e-ticaret ve finans teknolojisi

imparatorluğuna yönelik yeni bir darbe oldu.

SAMR bu soruşturmanın uygulamaya yönelik olarak başlatıldığını bildirdi. Çin'in hızla büyüyen internet alanındaki rekabet karşıtı davranışına yönelik artan baskının bir parçası olan soruşturma Alibaba'yı kuran ve Çin'in en ünlü girişimcisi olan 56 yaşındaki eski öğretmen Ma'nın önünde bir engel oluşturuyor.

Çin geçen ay Ant'ın hisselerin Shanghai ve Hong Kong borsalarında işlem görmeye başlamasından sadece iki gün önce, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerleyen 37 milyar dolarlık halka arzını askıya almıştı.

Alibaba hisseleri Hong Kong borsasında yaklaşık yüzde 9 geriledi.