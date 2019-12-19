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Çin Maliye Bakanlığı ABD'den ithal altı farklı ürüne yönelik yeni gümrük vergisi muafiyetleri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre bu gümrük vergisi muafiyetleri 26 Aralık 2019'dan 25 Aralık 2020'ye kadar yürürlükte olacak.

Bakanlık bu ürünleri neden seçtiğini veya bu malların ithalatının yaklaşık değerini belirtmedi.