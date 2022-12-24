Çin'den ABD'ye tepki

İHA

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesi ile harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa'sına (NDAA) tepki geldi.

Söz konusu yasanın Çin ile ilgili olumsuz içerikler barındırdığına işaret edilerek ABD’nin yasayı geçirmedeki ısrarının, Çin’de ciddi memnuniyetsizliğe yol açtığı ve ABD nezdinde resmi girişimde bulunulduğu ifade edildi. Yasada yer alan Tayvan konusundaki hükümlerin, "Tek Çin" ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki ortak bildirilere aykırılık teşkil ettiği, Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını da ciddi şekilde etkilediği vurgulandı. Açıklamada, "Hiçbir dış gücün Çin’in iç işlerine müdahale etmesine müsamaha gösterilemez. ABD, Çin’i çevrelemek için Tayvan’ı kullanmayı, Tek Çin ilkesini bozmayı ve bu ilkenin içini boşaltmayı durdurması ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlemeyi bırakması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Çin’in ABD’yi Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıları terk etmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, "ABD, ilgili yasadaki Çin ile ilgili olumsuz hükümlerin uygulanmasından kaçınmalıdır" denildi. Ayrıca Çin’in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma alanındaki menfaatlerini korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alınacak aktarıldı.

Tayvan yasadan memnun

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yasanın Washington’un Tayvan ile ABD arasındaki ilişkilere ve adanın güvenliğine verdiği önemi yansıttığı belirtilerek ABD Kongresi üyelerine teşekkür edildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı ve 858 milyar dolarlık askeri harcamaya izin verilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda (NDAA), ABD’nin Tayvan’a değeri 10 milyar dolara ulaşan güvenlik desteği ve silah sağlayacağı belirtiliyor. Yasada ayrıca ABD hükümetinin bazı Çinli şirketlerce üretilen bilgisayar çiplerini satın almasına da yasak getiriliyor.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. ABD, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına rağmen Çin’e karşı Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.

Çin yönetimi, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.

* Haberin görselleri Reuters'tan servis edilmiştir.