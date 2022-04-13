Çin'den ABD'ye tepki: Silah olarak kullanıyor

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ABD, Çin'in en büyük kenti Şanghay'da uygulanan karantina uygulaması sebebiyle Şanghay'daki Dışişleri personelinin şehri terk etmesi talimatı vermişti. Çin'den ABD'nin kararına ilişkin yapılan açıklamada Şanghay'daki karantinanın 'silah olarak' kullanıldığı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian salı günü yaptığı açıklamada, "Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin konsolosluk kararına "kesinlikle karşı çıktığını" bildirdi." dedi.

Zhao, "ABD'nin tahliye kararı siyasal bir karar ve Şanghay'daki karantina uygulaması 'silah olarak' kullanılıyor. Bu konuda güçlü bir şekilde memnuniyetsizliğimizi ifade ediyoruz. ABD Çin'i karalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Zhao ayrıca Çin'in Covid-19 önleme ve kontrol politikalarını "bilimsel ve etkili" olduğunu savundu.